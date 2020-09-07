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"Бездарный, пошлый спектакль". Племянница Ефремова раскритиковала происходящее вокруг ДТП с актёром

Она также потребовала "настоящего расследования".

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Племянница актёра Михаила Ефремова — Ольга — опубликовала видеообращение, в котором обрушилась с критикой на всё, что происходит сейчас с её родственником, и посетовала на то, под какую волну народного осуждения попала его семья.

Доктор Мясников заявил, что лучшим исходом для Ефремова была бы смерть в том самом ДТП

Он также назвал актёра "трусом и подлецом".

Семья Миши не может выйти из дома уже три месяца! Детей травят, спрашивают, как им живётся с папой-убийцей. Кто позволил? Кто дал право всему этому беспределу происходить? задаётся вопросом она.

Она также выразила мнение, что Михаил Олегович — "благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек", с тремя несовершеннолетними детьми и помимо этого является ещё и кормильцем для шестерых человек. А вот со стороной погибшего в ДТП Сергея Захарова "всё как-то странно".

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Ранее данное предложение Владимиру Путину направил актёр Иван Охлобыстин.

И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что. Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть, — сказала Ольга.

Недовольство также вызывает и сам судебный процесс, на котором, по её мнению, были представлены убедительные доказательства, а само расследование проведено некачественно.

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Однажды он даже пришёл "жить" в здание Следственного комитета.

Весь этот "СУД" — это бездарный, пошлый спектакль, в котором участвует восемь адвокатов и два прокурора со стороны обвинения — против одного адвоката и Миши, — отмечает Ефремова.

Она также рассказала о необходимости проведения "всех необходимых" экспертиз, в конце заявила о необходимости проведения справедливого суда и "настоящего расследования".

Напомним, 8 сентября суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы в колонии. Его адвокат попросил избежать подобного наказания, в крайнем случае назначить колонию-поселение.

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