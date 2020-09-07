Предельный срок. Как судят по статье Ефремова за пьяную езду с погибшим

Многих возмутил запрос гособвинителя о назначении наказания Михаилу Ефремову. Дело в том, что актёр хоть и признал вину, но сделал это с оговорками, да и уже после стадии судебного следствия. Именно поэтому представитель прокуратуры в своём заключительном слове на прениях обратил внимание суда на то, что обвиняемый, по сути, не раскаялся. Во многом это повлияло на запрос гособвинения выбрать Ефремову в виде наказания заключение под стражу на десять лет.

Люди посчитали это слишком жестоким наказанием для артиста. С другой стороны, вина не признана, среди отягчающих обстоятельств — состояние алкогольного и даже наркотического опьянения. Чтобы хоть как-то подобраться к объективности наказания, мы проанализировали судебную практику: а часто ли вообще бывают случаи с пьяными за рулём, приводящие к авариям.