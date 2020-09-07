Предельный срок. Как судят по статье Ефремова за пьяную езду с погибшим

Многих возмутил запрос гособвинителя о назначении наказания Михаилу Ефремову. Дело в том, что актёр хоть и признал вину, но сделал это с оговорками, да и уже после стадии судебного следствия. Именно поэтому представитель прокуратуры в своём заключительном слове на прениях обратил внимание суда на то, что обвиняемый, по сути, не раскаялся. Во многом это повлияло на запрос гособвинения выбрать Ефремову в виде наказания заключение под стражу на десять лет.
Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман ПашаевЗащитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.
Люди посчитали это слишком жестоким наказанием для артиста. С другой стороны, вина не признана, среди отягчающих обстоятельств — состояние алкогольного и даже наркотического опьянения. Чтобы хоть как-то подобраться к объективности наказания, мы проанализировали судебную практику: а часто ли вообще бывают случаи с пьяными за рулём, приводящие к авариям.
Судя по статистике ГИБДД, с каждым годом количество подобных аварий уменьшается. Тем не менее большинство из них квалифицируется согласно Уголовному кодексу, в зависимости от тяжести нанесённого пьяным водителем ущерба. Именно от этого и зависит в большинстве своём решение суда. Согласно статистике, столь жёсткое наказание, которое запросил гособвинитель для Ефремова, в последнее время не выносилось.