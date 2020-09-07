Пашаев не жалеет о выбранной им тактике защиты Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев считает правильной тактику защиты Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. По его словам, признание вины актёром на начальной стадии судебного процесса ничего бы не изменило, передаёт ТАСС.

— Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово, — подчеркнул защитник.

Пашаев добавил, что гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые прочитал актёр, а не из-за того, признал он сразу свою вину или нет. Юрист также отметил, что у него с семьёй артиста хорошие отношения.