Пашаев не жалеет о выбранной им тактике защиты Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев считает правильной тактику защиты Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. По его словам, признание вины актёром на начальной стадии судебного процесса ничего бы не изменило, передаёт ТАСС.
— Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово, — подчеркнул защитник.
"Наше знакомство стало ужасным". Ефремов в суде зачитал стихотворение памяти погибшего в ДТП ЗахароваАктёр выступил с последним словом.
Пашаев добавил, что гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые прочитал актёр, а не из-за того, признал он сразу свою вину или нет. Юрист также отметил, что у него с семьёй артиста хорошие отношения.
Надо было возмещать ущерб! Ефремов признал вину, но, кажется, ему это не поможетЕфремов, обвиняемый в смертельном ДТП, признал свою вину. Зачем актёр прежде всё отрицал, ссылаясь на беспамятство, и какое наказание ему теперь грозит — в материале Лайфа.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.