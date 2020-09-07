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Пашаев не жалеет о выбранной им тактике защиты Ефремова

Юрист считает, что гособвинение запросило 11 лет колонии из-за стихов, которые прочитал артист.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Адвокат Эльман Пашаев считает правильной тактику защиты Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом. По его словам, признание вины актёром на начальной стадии судебного процесса ничего бы не изменило, передаёт ТАСС.

Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово это окончательно, и суд принимает последнее слово, — подчеркнул защитник.

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Актёр выступил с последним словом.

Пашаев добавил, что гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии из-за сатирических стихов, которые прочитал актёр, а не из-за того, признал он сразу свою вину или нет. Юрист также отметил, что у него с семьёй артиста хорошие отношения.

Надо было возмещать ущерб! Ефремов признал вину, но, кажется, ему это не поможет

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, признал свою вину. Зачем актёр прежде всё отрицал, ссылаясь на беспамятство, и какое наказание ему теперь грозит — в материале Лайфа.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.

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