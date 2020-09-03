Надо было возмещать ущерб! Ефремов признал вину, но, кажется, ему это не поможет

Завершилось судебное следствие по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова. Перед началом прений сторон обвинения и защиты актер сделал неожиданное заявление — признал вину. Прежде он уверял, что не может этого сделать, потому как ничего не помнит из-за алкогольного и наркотического опьянения. Поскольку актер не признал вины в ходе судебного следствия, прокурор попросил суд дать актеру 11 лет колонии. Это почти максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этому преступлению.

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Грозит максимальный срок

Процесс по делу Ефремова сопровождался скандалами и отзывом адвокатов. Основной защитник актера Эльман Пашаев был отстранен по решению самого Ефремова, но затем вернулся и заключил с актером новый договор.

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова Виталий попросил Пресненский суд Москвы назначить Ефремову восемь лет колонии и взыскать с него 7,3 миллиона рублей. Прокурор настаивает на 11 годах колонии при штрафе в полмиллиона рублей, считая вину артиста полностью доказанной. Это почти максимально возможное наказание по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (статья предусматривает до 12 лет колонии).

Надо было платить пострадавшим

Петербургский адвокат Владимир Гарнин, специализирующийся по делам о ДТП, считает, что защитникам Ефремова стоило сразу договариваться с пострадавшими о возмещении ущерба, а не воевать с ними:

— Судья будет принимать решение с учетом мнения потерпевших. Возможно, их мнение будет ключевым в деле. Конечно, будут учтены и все хронические заболевания. Но именно возмещение ущерба могло бы сыграть очень важную роль в решении суда. А ущерба, насколько мне известно, возмещено не было никакого. Причиненный вред должен быть возмещен — это самое главное. Не понимаю, почему защитники Ефремова не предпринимали никаких мер, они должны были вести переговоры с потерпевшими. Но адвокаты устроили распри, и мы видим, как разные интересанты тянут одеяло не в себя. Я убежден, надо было искать компромиссы, — уверяет Гарнин. — Позиция защиты мне не понятна. Может человека [Ефремова] понесло, алкоголь разрушил его головной мозг, и он неадекватно оценивал обстановку вокруг, — заключил адвокат.

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По словам защитника, в его практике был случай, когда за ДТП с шестью погибшими его подзащитный получил условный срок.

— Алкогольного опьянения, правда, не было. Подсудимый богатым человеком не был, но пытался всем потерпевшим возместить ущерб. Судья дала ему условный срок — три года восемь месяцев. Это было около десяти лет назад, и законодательство с тех пор ужесточилось, особенно в отношении вождения в пьяном виде — статья 264 УК РФ. Но все же ключевой момент в таких делах — возмещение ущерба, а уж потом признание вины, принесение извинений и пр., — добавил Владимир Гарнин. При этом, по его словам, бывают случаи, когда пострадавшая сторона отказывается принимать средства от обвиняемого.

С признанием опоздал

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов согласен, что возмещение ущерба могло бы кардинально сказаться на приговоре Ефремову:

— Считаю, что единственной правильной тактикой здесь было полное возмещение вреда потерпевшим и признание вины. Сейчас ситуация оказалась неоднозначной, когда Ефремов признал вину в день, когда прокурор попросил наказание. Будет ли это признание учетно судом или нет — непонятно. По закону Ефремову могут назначить от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокурор запросила 11 лет. Но если человек признает вину и ранее не судим — 11 лет — это очень много. Наказание, запрошенное потерпевшей стороной — восемь лет колонии, ближе к действительности, — считает Калинов. Он также убежден, что защите Ефремова необходимо было договориться с потерпевшими:

— С потерпевшими адвокатам Ефремова надо было вести работу, переговоры. Кажется, было по 200 тысяч переведено пострадавшим. Если бы стороны договорились, потерпевшие, например, могли бы просить более мягкого наказания, может быть, в виде условного срока. Суд бы это учел. Кроме того, пострадавшая сторона может обжаловать приговор, — добавил адвокат.

По его словам, у Ефремова была возможность также заключить сделку со следствием, но уже поздно, так как предварительное следствие завершено. Начались прения сторон. По мнению собеседника, адвокаты Ефремова только обостряли отношения со стороной обвинения:

—Защита Ефремова привлекала дополнительное внимание к делу, затягивая его, — объясняет Калинов. По его мнению, дело Ефремова из-за мощного резонанса исключает мягкий приговор.

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— Процесс станет показательным. Здесь ни о каком мягком приговоре не может идти речи, — заключил Калинов.

PS

Лайф связался с защитниками Ефремова и пострадавшей семьи Захаровых, и ждет комментарии сторон по завершению прений в суде.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Иномарка актера выехала на встречную полосу и в лоб врезалась в «Ладу», за рулем которой был 57-летний курьер Сергей Захаров, он скончался.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).