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Подозреваемый в расстреле бизнесмена в Бугульме арестован на два месяца

По данным следствия, обвиняемый расправился с бизнесменом из мести за смерть друга-налётчика.

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Бугульминский городской суд избрал меру пресечения Араику Мирзояну, подозреваемому в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина. Мужчина арестован на два месяца — до 1 ноября 2020 года.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, 54-летний стрелок против такой меры пресечения возражать не стал.

Убийца Деданина выслеживал бизнесмена целый год

Он застрелил жертву из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Ранее Лайф сообщал, что Евгения Деданина застрелили в центре Бугульмы. Бизнесмен два года назад зарезал налётчиков, которые совершили вооружённое нападение на его дом. По версии следствия, гибель Деданина связана с этим инцидентом. Застреливший его Араик Мирзоян оказался другом одного из убитых Деданиным бандитов. Он заявил, что отомстил за смерть своего приятеля.

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