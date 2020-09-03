Подозреваемый в расстреле бизнесмена в Бугульме арестован на два месяца

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, 54-летний стрелок против такой меры пресечения возражать не стал.

Ранее Лайф сообщал, что Евгения Деданина застрелили в центре Бугульмы. Бизнесмен два года назад зарезал налётчиков, которые совершили вооружённое нападение на его дом. По версии следствия, гибель Деданина связана с этим инцидентом. Застреливший его Араик Мирзоян оказался другом одного из убитых Деданиным бандитов. Он заявил, что отомстил за смерть своего приятеля.