В Благовещенске школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса

В больницы Благовещенска за помощью обратилось 27 учащихся Алексеевской гимназии. У всех диагностирована электроофтальмия, лёгкие ожоги роговицы глаз. Как установили медики, школьники получили травмы во время дезинфекции класса ультрафиолетовой лампой.

Согласно правилам использования, подобный прибор в школе должен включаться только во время перемен, когда в учебных помещениях никого нет. Однако одна из учительниц забыла отключить лампу и провела урок для десятого класса. Прибор работал весь день, уточнили РИА "Новости" в региональном Минздраве.

Дети проходят лечение амбулаторно, а сотрудников гимназии опрашивают представители прокуратуры. Надзорному ведомству предстоит дать заключение о безопасности последующего учебного процесса и о соблюдении школой санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также служебное расследование проводит местное управление образования. Учителей и других работников школ дополнительно проинструктируют. Родителям пострадавших учеников принесли извинения.