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Аккаунт премьера Индии в "Твиттере" взломали и попросили денег

Речь идёт о профиле narendramodi_in с более чем двумя с половиной миллионами подписчиков.

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Фото © Facebook / Narendra Modi

Компания Twitter подтвердила, что хакеры взломали один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети и сделали рассылку подписчикам с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи.

Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учётной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учётные записи затронуты, — прокомментировали ситуацию в компании Twitter.

Как сообщает телеканал NDTV, речь идёт о профиле narendramodi_in с более чем двумя с половиной миллионами подписчиков. При этом фонд, в который злоумышленники просили переводить пожертвования, основал Моди. Личный аккаунт индийского премьера, на который подписано более 61 миллиона человек, хакерской атакой затронут не был.

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Он отмечает, что лучше и вовсе не включать его без необходимости.

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