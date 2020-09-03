Аккаунт премьера Индии в "Твиттере" взломали и попросили денег

Компания Twitter подтвердила, что хакеры взломали один из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди в соцсети и сделали рассылку подписчикам с просьбой пожертвовать криптовалюту в Национальный фонд помощи.

— Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учётной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учётные записи затронуты, — прокомментировали ситуацию в компании Twitter.

Как сообщает телеканал NDTV, речь идёт о профиле narendramodi_in с более чем двумя с половиной миллионами подписчиков. При этом фонд, в который злоумышленники просили переводить пожертвования, основал Моди. Личный аккаунт индийского премьера, на который подписано более 61 миллиона человек, хакерской атакой затронут не был.