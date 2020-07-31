В США задержали подростка, подозреваемого во взломе знаменитостей в Twitter

В городе Тампа, штат Флорида, задержали подростка, подозреваемого в организации недавней хакерской атаки на социальную сеть Twitter. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на офис прокурора города Хилсборо.

State Attorney: Tampa teen 'mastermind' of Twitter hack of celebritieshttps://t.co/HilxAoVgGc pic.twitter.com/PUSnQ9XpMf — THV11 (@THV11) July 31, 2020

Отмечается, что молодому человеку предъявлено 30 обвинений, в том числе в организованном мошенничестве, нелегальном использовании личной информации, мошенничестве, связанном с коммуникациями и незаконным доступом к электронному устройству.

Имя подозреваемого не разглашается, так как ему ещё нет 18 лет.

Напомним, хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов известных людей, включая бывшего вице-президента США, главного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму, миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, а также компаний Apple, Uber, криптовалютных бирж. В них они разместили однотипные объявления с "выгодным предложением".