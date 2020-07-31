В США задержали подростка, подозреваемого во взломе знаменитостей в Twitter

В городе Тампа, штат Флорида, задержали подростка, подозреваемого в организации недавней хакерской атаки на социальную сеть Twitter. Об этом сообщает телеканал WFLA со ссылкой на офис прокурора города Хилсборо.
State Attorney: Tampa teen 'mastermind' of Twitter hack of celebritieshttps://t.co/HilxAoVgGc pic.twitter.com/PUSnQ9XpMf— THV11 (@THV11) July 31, 2020
Отмечается, что молодому человеку предъявлено 30 обвинений, в том числе в организованном мошенничестве, нелегальном использовании личной информации, мошенничестве, связанном с коммуникациями и незаконным доступом к электронному устройству.
"Бро, я работаю в Twitter, серьёзно". СМИ сообщили подробности хакерской атаки на соцсетьПо факту инцидента будет проведена проверка, компании может грозить штраф.
Имя подозреваемого не разглашается, так как ему ещё нет 18 лет.
Напомним, хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов известных людей, включая бывшего вице-президента США, главного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму, миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, а также компаний Apple, Uber, криптовалютных бирж. В них они разместили однотипные объявления с "выгодным предложением".
Соцсеть ограничила публикацию постов после массового взлома аккаунтов знаменитостей, а затем было принято решение о блокировке всех учётных записей, в которых за последний месяц были предприняты попытки изменить пароль.