Мошенники взломали аккаунты Маска и Гейтса и "раздавали" биткоины

Фото © Скриншот сайта Twitter.com 1 / 4

Неизвестные хакеры устроили массированную атаку на твиттер-аккаунты крупных криптовалютных площадок и медиаперсон, после чего размещали на их страницах "выгодное предложение", которое должно было сделать любого, кто перешёл по нужной ссылке, сказочно богатым без каких-либо усилий. В списке жертв оказались также Билл Гейтс, Илон Маск.

Не считая двух миллиардеров, оказались взломаны аккаунты более десятка значимых в криптовалютном мире проектов, в том числе бирж Binance, CZ, Coinbase, Gemini, Gate.io, Kucoin, а также личные страницы основателя Tron Джастина Сана, популярного трейдера Angelo฿TC и новостного сайта CoinDesk.

На всех них злоумышленники разместили одно и то же сообщение: "Мы сотрудничаем с CryptoForHealth и раздаём 5000 BTC сообществу", а также прикрепили ссылку для перехода, открывая которую, пользователи очень быстро становились жертвами. Согласно сайту Blockchain, к настоящему моменту на кошелёк преступников за 277 транзакций уже поступило более 12 биткоинов, что по текущему курсу составляет более семи миллионов рублей.

Владельцы взломанных аккаунтов возвращают их себе и удаляют сообщения. Однако, учитывая общий охват аудитории (читай — потенциальное количество жертв), к которой получили доступ хакеры, — более ста миллионов человек только по самым скромным и приблизительным подсчётам, — вредоносная ссылка продолжает публиковаться снова и снова.

Реальные масштабы этой атаки пока не известны, вероятнее всего, на подсчёт потребуется некоторое время. Эксперты не исключают, что, возможно, киберпреступники смогли найти уязвимость в самом "Твиттере", поскольку многие взломанные аккаунты никак не связаны между собой.