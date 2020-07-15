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Мошенники научились отправлять клиентам Сбербанка сообщения с номера 900

Они просят клиентов кредитного учреждения раскрыть конфиденциальную платёжную информацию.

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Фото © Pixabay

Мошенники научились отправлять потенциальным жертвам сообщения с официального номера Сбербанка 900. Для этого злоумышленники используют сервисы кредитного учреждения по открытию счетов, сообщает ТАСС со ссылкой на кол-центр банка.

Обман происходит при помощи сервиса по дистанционному резервированию расчётного счёта для индивидуальных предпринимателей. Третьи лица, указав номер мобильного телефона клиента в простой анкете, могут сделать так, что потенциальная жертва может в любой момент получить сообщение с номера 900 якобы от Сбербанка.

Мошенник связывается с клиентом, представившись сотрудником службы безопасности, и сообщает о неудачных попытках входа в интернет-банк и несанкционированных операциях по счетам. Жертве предлагают открыть "резервный" счёт. Для этого клиент должен "верифицировать" себя — назвать номер и срок действия банковской карты.

В случае, когда собеседник отказывается это делать, мошенник отправляет сообщение с короткого номера, чтобы убедить жертву в том, что действительно работает в Сбербанке. Он акцентирует внимание на том, что ему не нужно диктовать присланный с официального номера банка код. Так он вводит клиента в ещё большее заблуждение.

Это может сделать любой человек, не важно, сотрудник или нет. Это сообщение сформировано от банка с помощью номера телефона и каких-то других данных, которые у них есть, — заявили агентству в кол-центре Сбербанка.

Ранее актриса Зоя Бербер, известная по сериалу "Реальные пацаны", сообщила, что стала жертвой мошенников. Деньги были похищены с банковских карт артистки. Она сама установила приложение, которое управляло её телефоном.

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