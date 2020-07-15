У губернатора Хабаровского края Фургала началась аллергия в СИЗО

У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в СИЗО "Лефортово" началась аллергия. Об этом сообщает Mash .

Руки главы Хабаровского края покрылись красными пятнами. По словам Фургала, имеющего медицинское образование, всему виной перчатки, которые ему приходится носить. Членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы губернатор пожаловался на нерабочий телевизор. Также отмечается, что в СИЗО он читает книги, а недавно получил газеты за 9 июля. Чиновник по-прежнему находится на карантине и пока остаётся в камере один.