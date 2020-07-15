У губернатора Хабаровского края Фургала началась аллергия в СИЗО

У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в СИЗО "Лефортово" началась аллергия. Об этом сообщает Mash.
Руки главы Хабаровского края покрылись красными пятнами. По словам Фургала, имеющего медицинское образование, всему виной перчатки, которые ему приходится носить. Членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы губернатор пожаловался на нерабочий телевизор. Также отмечается, что в СИЗО он читает книги, а недавно получил газеты за 9 июля. Чиновник по-прежнему находится на карантине и пока остаётся в камере один.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июня главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца. Его адвокаты обжаловали арест.