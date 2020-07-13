Адвокаты Фургала обжаловали его арест

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

— Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, — приводит ТАСС слова защитника.