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Адвокаты Фургала обжаловали его арест

Согласно заключению первой инстанции губернатор должен находиться под стражей два месяца.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, — приводит ТАСС слова защитника.

Он уточнил, что жалоба стороны защиты будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.

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