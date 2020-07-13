Адвокаты Фургала обжаловали его арест

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
— Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, — приводит ТАСС слова защитника.
Он уточнил, что жалоба стороны защиты будет рассмотрена в Мосгорсуде.
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.