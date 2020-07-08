Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации покушения

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела организованной преступной группы, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей на территории края, а также Амурской области. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, глава региона является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края, а также Амурской области. Отмечается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Помимо этого следователи намерены обратиться в суд для заключения его под стражу.