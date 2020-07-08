Названы самые популярные российские курорты для оздоровительного отдыха

В нынешнем июле самыми популярными среди россиян туристическими зонами для оздоровительного отдыха в санаториях стали Крым, Сочи и Анапа. Об этом сообщает "Турстат".

— В Крыму самый большой спрос в высоком летнем сезоне в июле-2020 на санатории в Ялте и Евпатории, — говорится в сообщении.

По данным портала, проживание, питание и лечение в санаториях Крымского полуострова в среднем обойдётся в 3450 рублей за сутки, в Сочи сумма составила порядка 3900, а в Анапе — около 3760 рублей.

Помимо них в первую десятку также вошли Кисловодск — 3600 рублей в сутки, Ессентуки — 3130, Геленджик — 4075, Пятигорск — 3030, Железноводск — 3235, Башкортостан — 3200 и Московская область, где за каждые сутки проживания придётся отдать 3800 рублей.