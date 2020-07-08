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Названы самые популярные российские курорты для оздоровительного отдыха

Рейтинг был составлен на основе данных сервиса бронирования.

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Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

В нынешнем июле самыми популярными среди россиян туристическими зонами для оздоровительного отдыха в санаториях стали Крым, Сочи и Анапа. Об этом сообщает "Турстат".

В Крыму самый большой спрос в высоком летнем сезоне в июле-2020 на санатории в Ялте и Евпатории, — говорится в сообщении.

По данным портала, проживание, питание и лечение в санаториях Крымского полуострова в среднем обойдётся в 3450 рублей за сутки, в Сочи сумма составила порядка 3900, а в Анапе — около 3760 рублей.

Помимо них в первую десятку также вошли Кисловодск — 3600 рублей в сутки, Ессентуки — 3130, Геленджик — 4075, Пятигорск — 3030, Железноводск — 3235, Башкортостан — 3200 и Московская область, где за каждые сутки проживания придётся отдать 3800 рублей.

При этом отмечается, что дешевле всего санаторный отдых обойдётся в Самарской области и Карелии — около 2500 рублей в сутки, а дороже всего в Ленинградской — 4810 рублей, а также в Новосибирской области и Республике Алтай — 4950 рублей в сутки.

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