Российское лекарство от коронавируса презентуют странам Латинской Америки

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Посольством РФ в Гватемале 10 июля планирует провести презентацию нового препарата против коронавирусной инфекции — "Авифавир" — для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей дипломатической миссии, на неё уже зарегистрировалось около 800 человек. Отмечается, что на конференции будет расширенное представительство таких стран, как Чили, Колумбия и Боливия, а также Центральноамериканского парламента, парламента Андского сообщества, Латиноамериканского парламента, парламента МЕРКОСУР.

— В развитие темы борьбы с коронавирусом посольство совместно с компаниями "Кромис", "Химрар" и РФПИ, выведшими на российский рынок препарат против коронавируса "Авифавир", организует его презентацию для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Для участия в конференции приглашены представители всех наднациональных парламентов региона, профильных агентств и комитетов, — рассказали в Посольстве РФ.

Дипломаты также добавили, что у них пока нет информации об официальном запросе от властей Гватемалы по поводу приобретения российского лекарства от CoVid-19. Однако они подчеркнули, что после презентации такие запросы от стран Латинской Америки и Карибского бассейна могут начать поступать.