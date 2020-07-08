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Мурашко рассказал, какие органы коронавирус поражает сильнее всего

Министр здравоохранения России отметил, что переболевшим не стоит сразу приступать к тяжёлым физическим нагрузкам.

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Фото © Pixabay

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1", что больше всего коронавирус сказывается на работе сердца и лёгких.

Наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, — сказал Мурашко.

Он добавил, что перенесённый CoViD-19 не позволяет восстановить функционал и жизненную ёмкость лёгких. Также, по словам главы Минздрава, переболевшим не стоит сразу приступать к тяжёлым физическим нагрузкам из-за истощения организма.

Напомним, ранее Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России 17 перспективных вакцин от коронавируса. По словам главы Минздрава, интерес людей к препарату достаточно высокий. Мурашко также подчеркнул, что вакцинация в РФ будет добровольной.

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