Мурашко рассказал, какие органы коронавирус поражает сильнее всего

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в эфире программы "Вести" на канале "Россия-1", что больше всего коронавирус сказывается на работе сердца и лёгких.

— Наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, — сказал Мурашко.

Он добавил, что перенесённый CoViD-19 не позволяет восстановить функционал и жизненную ёмкость лёгких. Также, по словам главы Минздрава, переболевшим не стоит сразу приступать к тяжёлым физическим нагрузкам из-за истощения организма.