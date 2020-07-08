"Интоксикация неясного генеза". В Минздраве Белоруссии рассказали о самочувствии Дмитрия Колдуна

Известный белорусский певец Дмитрий Колдун был госпитализирован в одну из больниц Минска "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза". Как сообщает Минздрав Белоруссии на своей странице в "Телеграме", результаты ПЦР-диагностики на CoViD-19 у артиста отрицательные.

— В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна сообщаем, что он действительно был госпитализирован в шестую больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре ему проведён комплекс диагностических мероприятий с целью исключения в том числе вирусной пневмонии, — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее стало известно, певец почувствовал недомогание, у него поднялась температура — и он решил сдать тест на коронавирусную инфекцию.

— В приёмном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику, — подчеркнули в Минздраве.

По их данным, диагноз "пневмония" у Дмитрия Колдуна исключён, кроме того, отрицательные результаты показали ПЦР-тесты на коронавирус, а также количественный тест на наличие в организме артиста антител.