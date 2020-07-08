"Признательна очень". В Москве онкологи и кардиохирурги одновременно удалили пациентке опухоль и тромб в сердце — видео

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В Москве онкологи и кардиохирурги провели сложнейшее совместное вмешательство, удалив пациентке 20-сантиметровую опухоль и тромб в сердце. После операции 48-летняя Татьяна Фокина быстро пришла в себя, к привычной жизни она сможет вернуться в скором времени.

Татьяна рассказала Лайфу, что опухоль в её организме обнаружили во время обычного планового УЗИ.

— Сложный случай, из-за того что тромбоз в предсердии, поэтому тяжёлая операция. Если тромб оторвётся, то летальный исход сразу, — пояснила женщина.

Как рассказал директор Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди, массивная злокачественная опухоль образовалась в правом надпочечнике. В норме его размер составляет около трёх-четырёх сантиметров, у Фокиной была опухоль размером около 20 сантиметров. Если бы операцию не провели, проблемы со здоровьем привели бы к смерти пациентки в течение года.

— Сложность и опасность данной операции в том, что опухоль надпочечника распространяется в сердце. Требует удаления одним блоком — сразу всё вместе, невозможно без искусственного кровообращения удалить такую большую опухоль изнутри сердца, из полости, — объяснил заведующий кардиохирургическим отделением РНЦХ имени Петровского Эдуард Чарчян.

Опухоль удалили без остановки сердца, подобные операции занимают порядка шести-семи часов.

— После операции тяжеловато, конечно, но ничего, будем держаться. Больно, страшно, но, ребята, как говорится, если у кого такая ситуация получится, обращайтесь, потому что кроме как здесь, наверное, больше нигде не помогут. Потому что очень тяжёлая операция. Врачи здесь, конечно, от бога. Молодцы, специалисты, признательна очень, — отметила Татьяна.