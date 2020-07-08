"Постараюсь уволить". Задержанный в Дивееве Джигурда пригрозил губернатору Нижегородской области — видео

Актёр и шоумен Никита Джигурда во время визита в закрытый на карантин монастырь в нижегородском селе Дивеево пригрозил уволить губернатора области Глеба Никитина. Заявление прозвучало в ходе беседы с полицейскими, кадры с места опубликовали в группе "Регион-52 Нижний Новгород" в ВК.

Указывая на правоохранителей, артист в какой-то момент повернулся к камере, заверив, что сотрудники полиции ни в чём не виноваты.

— Наперёд говорю: мы уже победили, пацаны ни при чём, они выполняют незаконный указ губернатора Глеба Никитина, которого я постараюсь уволить с занимаемой должности за нарушение закона Российской Федерации, — сказал он.

При составлении протокола он явно не был настроен серьёзно и всячески подначивал и перебивал сотрудника полиции, пытавшегося выполнять свои обязанности. Подписывать документ Джигурда тоже не стал. Отказ он мотивировал тем, что его чувства верующего были оскорблены. Также он посчитал, что "полицейские незаконно действуют, нарушая конституцию".

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом село Дивеево по указу губернатора Нижегородской области находится на карантине с конца апреля. Эти ограничения касаются и местного монастыря.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях своим подписчикам, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место. За посещение обители сотрудники полиции выписали нарушительнице штраф. Волочкова в свою очередь попросила правоохранителей записать её как "приму-балерину всея Руси", а во время разговора с представителем администрации назвала его чмом последним и говном.