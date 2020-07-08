"Решил поддержать". Джигурда вслед за Волочковой приехал в Дивеевский монастырь, нарушив карантин

Не успело нижегородское село Дивеево отойти от скандала с "примой-балериной всея Руси" Анастасией Волочковой, как вслед за ней Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, закрытый на карантин, решил посетить актёр и шоумен Никита Джигурда. В беседе с Лайфом он признался, что таким образом решил поддержать подругу.

— Мы приехали с целью увидеть своими глазами тот беспредел, который творится. Неделю назад ко мне приезжала Настя Волочкова и со слезами на глазах рассказывала, что на неё наехали и составили протокол. Я решил поддержать Настю, и мы приехали сюда, — рассказал он.

Как сообщает группа в соцсети "ВКонтакте" "Типичный Нижний Новгород", посетил обитель Джигурда не один, а с Оксаной Шкодой. Сам актёр заявил Лайфу, что они ехали в монастырь "с провидением божьим".

Шоумен также рассказал, что представители правопорядка не стали везти их в прокуратуру, а только составили протокол о нарушении карантина. Джигурда уверен, что полицейские и губернатор региона нарушают конституционные права граждан, а также оскорбляют чувства верующих, запрещая посещение монастыря.

— Я передал губернатору свой ультиматум и просьбу отменить карантин. Сейчас мы уезжаем отсюда, проехали КПП. Нас предупредили, что если мы здесь останемся и пойдём в купель, то они будут вынуждены посадить нас на карантин на 14 дней, — сообщил актёр.

Из-за ситуации с коронавирусом село Дивеево по указу губернатора Нижегородской области находится на карантине с конца апреля. Эти ограничения касаются и местного монастыря.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях своим подписчикам, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.