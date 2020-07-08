Мишустин заявил, что достижения в борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за CoViD-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что достижения последних лет по борьбе с бедностью и безработицей в стране оказались под угрозой из-за пандемии CoViD-19. Заявление прозвучало в его видеообращении в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

Председатель правительства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на сфере труда.

— Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения, — приводит его слова ТАСС.

Глава кабмина считает, что вызовы, с которыми столкнулась страна во время пандемии, требуют "совместного убедительного ответа", который позволит восстановить рабочие места, а также гарантировать соцзащиту и определить направление развития рынка труда.