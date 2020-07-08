В МЧС рассказали, как обезопасить себя и свой дом от пожара — видео

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Гироскутеры, чайники, мобильные телефоны и электросамокаты — лидеры по статистике возгораний в России. Количество электронных приборов в квартирах и домах растёт, а о пожарной безопасности задумываются не все. Особенного внимания техника требует в жаркую летнюю погоду. Лайф узнал у судебных экспертов пожарного надзора, как можно обезопасить себя и свой дом от огня.

— Самокат, безусловно, можно и нужно использовать, никакой дополнительной пожарной опасности при нормальной эксплуатации он не несёт, — рассказала старший инженер отдела исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности Марина Шашкова.

По её словам, увеличение пожарной опасности происходит при оставлении прибора без присмотра. Необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторная батарея не перезаряжалась.

— Невозможно его включить и уйти, при этом не подвергая опасности своё помещение, — пояснила Шашкова.

Самостоятельно нельзя менять батарею прибора, а в его базовую комплектацию не стоит вносить изменения. Время эксплуатации аккумуляторной батареи не должно превышать норму.

— Старые аккумуляторные батареи сами по себе несут угрозу, даже если они не подключаются к зарядным устройствам. Это касается любых батареек, — уточнила Шашкова.

Специалист посоветовала по возможности при выходе из квартиры выключать все приборы из розеток. По словам Шашковой, оставить включённым можно холодильник, но тогда нужно следить за его исправностью, за электросетью, менять вовремя проводку, розетки.