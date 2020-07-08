Московские театры откроются 1 августа

Театры в Москве смогут открыться уже 1 августа, однако залы разрешат заполнять только наполовину. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

— У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа, — цитирует его ТАСС.

Швыдкой также выразил надежду, что к сентябрю долю зрителей увеличат.