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Матвиенко опровергла автоматическое наделение Медведева пожизненным статусом сенатора

Механизм предоставления такой привилегии будет отдельно прописан в законодательстве после принятия поправок к конституции.

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Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / Пресс-служба Правительства РФ

Бывший президент России Дмитрий Медведев не получит статус пожизненного сенатора автоматически: для этого необходимо принять соответствующий закон. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Статья 95 конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа, — пояснила она. — В законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки.

Отметим, что, в соответствии с обновлённой конституцией, пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Отдельно прописано, что в число сенаторов сможет входить не более 30 человек, назначаемых президентом, и не более семи из них могут быть назначены пожизненно.

В начале этого года, как уже рассказывал Лайф, по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера и вскоре занял новую должность — заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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