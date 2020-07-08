Матвиенко опровергла автоматическое наделение Медведева пожизненным статусом сенатора

Бывший президент России Дмитрий Медведев не получит статус пожизненного сенатора автоматически: для этого необходимо принять соответствующий закон. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Статья 95 конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа, — пояснила она. — В законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки.

Отметим, что, в соответствии с обновлённой конституцией, пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Отдельно прописано, что в число сенаторов сможет входить не более 30 человек, назначаемых президентом, и не более семи из них могут быть назначены пожизненно.