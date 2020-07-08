Основной объём работы по принятию законов, связанных с внесением изменений в конституцию, придётся на осеннюю сессию 2020 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что "никакой спешки нет".
— Совет палаты вчера принял решение: все эти 90 позиций, отражённые в поправках к конституции, требуют того или иного законодательного регулирования, — сказала Матвиенко в ходе заседания.
Ранее глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что для того, чтобы поправки к конституции заработали, необходимо будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. За внесение изменений в основной закон проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом. 3 июля ЦИК РФ утвердила итоги общероссийского голосования.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Матвиенко заявила, что основную часть законов для реализации поправок примут в осеннюю сессию
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