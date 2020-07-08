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Россиянам рассказали, как выбрать самое качественное мороженое

Есть лакомство сразу после морозилки не стоит, лучше подержать его минут пять при комнатной температуре.

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В летний сезон традиционной популярностью пользуется мороженое. Эксперты "Росконтроля" пообщались с сотрудниками крупных компаний по производству этого лакомства и узнали, как правильно выбрать самый качественный продукт.

В первую очередь обратить внимание следует на состав, там обязательно должны быть сливки или молоко. Опасаться эмульгаторов, красителей и стабилизаторов не стоит, но лучше, чтобы их было меньше. Кроме того, такие компоненты должны быть натуральными и безопасными. Специалисты отметили, что на упаковках обычно входящие в состав ингредиенты указываются в порядке убывания по их процентному содержанию.

Среди безопасных стабилизаторов выделили каррагинан, гуаровую камедь и камедь рожкового дерева. Все они растительного происхождения и улучшают консистенцию лакомства, делая её однородной и защищая белок от свёртывания. Среди эмульгаторов отметили моно- и диглицериды жирных кислот, которые совершенно безвредны для организма.

Также важно присмотреться к упаковке мороженого. В каталоге "Росконтроля" есть список производителей лакомства, соблюдающих установленный ГОСТ.

Не последнюю роль при выборе играет и внешний вид мороженого. Оно не должно быть деформированным или повреждённым, а также с ощутимыми или видимыми кристалликами льда.

Не покупайте деформированное мороженое. Мятая упаковка говорит о том, что продукт размораживался в процессе доставки и хранения, — предупредила технолог по инновациям ООО "Вологодское Мороженое" Надежда Левина.

Эксперт объяснила, что размораживание и повторное замораживание продукта разрушает консистенцию продукта: появляется "песок" и крупинчатость, выделяются кусочки льда. Вдобавок в растаявшем мороженом может быть нарушена микрофлора, что делает его опасным для здоровья.

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