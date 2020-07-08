Росздравнадзор не нашёл прямой связи между ИВЛ и пожарами в больницах

Проверка аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" Уральского приборостроительного завода, проведённая Росздравнадзором, выявила нарушения работы ИВЛ. Но экспертиза качества и безопасности аппаратов не выявила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Петербурга, информирует пресс-служба ведомства.

— Выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие изделия "Аппарат искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" <...> эксплуатационной и техдокументации. Вместе с тем при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями, — поясняется в сообщении.

Также указано, что Уральский приборостроительный завод по предписанию Росздравнадзора сейчас проводит корректирующие мероприятия, в том числе отзыв и перепроверку аппаратов.