Глава АТОР представила оптимистичный сценарий открытия международного авиасообщения Россией

Путешествовать за границу россияне смогут только в случае снятия угрозы распространения коронавируса. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, в первую очередь будут возобновляться пассажирские перевозки по самым популярным у граждан направлениям.

— Сейчас мы понимаем, что до конца июля — это будет почти чудо. Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август — сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре, — пояснила глава АТОР.

Ломидзе отметила, что осенью может быть возобновлено авиасообщение со странами Средиземноморья, теми, которые входили в пятёрку самых востребованных у туристов направлений. Она уточнила, что в пессимистичном прогнозе срок открытия Россией международного авиасообщения — декабрь.