Глава АТОР представила оптимистичный сценарий открытия международного авиасообщения Россией

Путешествовать за границу россияне смогут только в случае снятия угрозы распространения коронавируса. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, в первую очередь будут возобновляться пассажирские перевозки по самым популярным у граждан направлениям.
— Сейчас мы понимаем, что до конца июля — это будет почти чудо. Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август — сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре, — пояснила глава АТОР.
Ломидзе отметила, что осенью может быть возобновлено авиасообщение со странами Средиземноморья, теми, которые входили в пятёрку самых востребованных у туристов направлений. Она уточнила, что в пессимистичном прогнозе срок открытия Россией международного авиасообщения — декабрь.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа. Как отметил президент России Владимир Путин, многие страны также закрыли свои границы для иностранцев и непонятно, когда отменят эти ограничения.