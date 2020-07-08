Академик РАН предупредила о влиянии коронавируса на память

Даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у бессимптомных инфицированных могут проявиться ухудшение памяти и снижение внимания и концентрации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

— Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже лёгких или бессимптомных форм, — отметила президент Союза педиатров России.

По словам Намазовой-Барановой, помимо снижения когнитивных (познавательных) функций у переболевших коронавирусом мужчин наблюдается снижение фертильности, что сказывается на их репродуктивном здоровье. У излечившихся от инфекции пациентов сперматозоиды становятся менее подвижными.