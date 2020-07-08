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Академик РАН предупредила о влиянии коронавируса на память

По словам специалиста, в реабилитации нуждаются все перенёсшие болезнь пациенты.

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Фото © Pixabay

Даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме или у бессимптомных инфицированных могут проявиться ухудшение памяти и снижение внимания и концентрации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже лёгких или бессимптомных форм, — отметила президент Союза педиатров России.

По словам Намазовой-Барановой, помимо снижения когнитивных (познавательных) функций у переболевших коронавирусом мужчин наблюдается снижение фертильности, что сказывается на их репродуктивном здоровье. У излечившихся от инфекции пациентов сперматозоиды становятся менее подвижными.

Напомним, самыми опасными с точки зрения риска заражения коронавирусом являются помещения с плохой вентиляцией.

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