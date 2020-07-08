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Захарова: Весь мир после пандемии коронавируса будет учиться жить по новым правилам

Такие нормы, как ношение масок и перчаток, уже окружают каждого из нас.

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Фото © Pixabay

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после пандемии коронавируса весь мир будет принимать новые правила и учиться жить по ним. Об этом она заявила РИА "Новости".

Я думаю, что, конечно, многое будет по-другому. Но я хочу отметить, что, когда мы говорим "по-другому", всё-таки хочется надеяться, что мы не подразумеваем, что будет хуже. "По-другому" не всегда означает "нехорошо". "По-другому" означает, что нам придётся принимать новые правила и приспосабливаться к ним, — отметила Захарова.

Она также добавила, что новые нормы — ношение масок и перчаток, социальная дистанция — уже окружают весь мир.

Напомним, за весь период эпидемии в России зафиксировали 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За всё время выздоровело 472 511 пациентов, летальных случаев — 10 667.

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