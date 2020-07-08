Захарова: Весь мир после пандемии коронавируса будет учиться жить по новым правилам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что после пандемии коронавируса весь мир будет принимать новые правила и учиться жить по ним. Об этом она заявила РИА "Новости".

— Я думаю, что, конечно, многое будет по-другому. Но я хочу отметить, что, когда мы говорим "по-другому", всё-таки хочется надеяться, что мы не подразумеваем, что будет хуже. "По-другому" не всегда означает "нехорошо". "По-другому" означает, что нам придётся принимать новые правила и приспосабливаться к ним, — отметила Захарова.

Она также добавила, что новые нормы — ношение масок и перчаток, социальная дистанция — уже окружают весь мир.