За всё время в России выявили более 700 000 случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6562 случая заболевания коронавирусом, при этом у 27,6% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 700 792 случая в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+621 случай за сутки), Санкт-Петербург (+295), ХМАО (+268), Свердловская (+263) и Иркутская области (240). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

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За сутки умерло 173 пациента (10 667 летальных исходов за всё время). Также за сутки в России полностью выздоровел 8631 человек (всего с начала эпидемии это уже 472 511 человек).