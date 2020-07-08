Учёные обнаружили невосприимчивых к коронавирусу домашних животных

Учёные института имени Фридриха Лёффлера обнаружили невосприимчивость некоторых представителей домашнего скота к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Das Erste.

После вспышки на мясокомбинате в районе Гютерсло в Германии количество новых случаев заражения за последние несколько дней значительно снизилось. В социальных сетях многие связали это с тем, что свиньям ввели вакцину против инфекции, однако подобное действие было бы бессмысленно.

Дело в том, что исследователи обнаружили у свиней и кур иммунитет к вирусу. А наиболее восприимчивыми к CoViD-19 оказались летучие мыши и хорьки.

В ходе эксперимента учёные вводили вирус свиньям, а затем подселяли их к здоровым животным, однако передачи инфекции не случилось. То же самое было с курицами и индюшками.

В результате было установлено, что свиньи и куры не представляют угрозы для людей в условиях пандемии.