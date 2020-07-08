Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Помещения с плохой вентиляцией являются самыми опасными с точки зрения риска заражения коронавирусом. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нём работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство, — цитируют Волчкова "Известия".

На втором месте находится общественный транспорт в час пик и другие места с большим скоплением людей. Следом расположились бары, рестораны и караоке-клубы.

Также стоит быть внимательными при посещении стоматолога, стадионов, кальянных и даже храмов.

По словам экспертов, после ослабления антикоронавирусных мер многие граждане расслабились, перестали носить маски и соблюдать безопасное расстояние. Это может привести к усугублению ситуации.