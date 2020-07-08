Нарколог объяснил, почему не стоит освежаться пивом в жаркий день

Жаркая погода делает употребление алкоголя ещё более вредным, при этом одна из самых главных опасностей в том, что опьянение наступает сразу от малых доз, отметил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По словам врача, небольшой градус обычно компенсируется количеством выпитого, а между тем у лёгких продуктов, например пива и сидра, есть весьма коварное свойство: они обычно газированные.

— Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара, это ещё и удлиняет состояние опьянения, — подчеркнул Казанцев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что нетрезвый человек зачастую получает травмы, а в жаркий день после возлияний некоторые хотят освежиться, прыгая в водоёмы или залезая в фонтаны. В состоянии опьянения непросто рассчитать собственные силы, можно попасть под машину, переходя дорогу, или уснуть на земле и заработать пневмонию.

Нарколог посоветовал употреблять спиртное в меру, если нет возможности отказаться от него совсем. Лучше всего делать это вечером либо в тени, разбавлять напитки, желательно негазированные, льдом или прохладной водой.