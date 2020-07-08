В Китае назвали условие присоединения к переговорам США и России по СНВ-3

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что КНР может присоединиться к переговорам США и России по СНВ-3, если Вашингтон согласится снизить ядерный потенциал до уровня Пекина.
— Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или они готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос, — уточнил Фу Цун на брифинге.
КНР готова включиться в трёхсторонние переговоры уже на следующий день, когда Вашингтон согласится с условием. Однако, отметил Фу Цун, в Поднебесной понимают, что подобного не случится.
Он добавил, что на участии Китая в переговорах настаивают лишь США, но не Россия, которая хорошо понимает позицию КНР. Фу Цун добавил, что в Пекине ценят это.
Представитель МИД уточнил, что в КНР будут рады продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией.
Напомним, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, но в Штатах не спешат делать этого, в то время как РФ готова подписать соглашение в любой момент. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.