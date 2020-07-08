Глава ВС США не нашёл доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием (CENTCOM) Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи не нашёл достаточных доказательств информации о существовании сговора России с боевиками "Талибана"*.

— Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке, — цитирует Маккензи телеканал ABC.

Генерал добавил, что спецслужбы наверняка продолжат искать подтверждение информации, однако на данный момент её недостаточно.

По словам Маккензи, после раскрытых данных подход Пентагона к обеспечению безопасности сотрудников США в Афганистане не изменился. Тем более учитывая активные атаки талибов на американских военных. Он также отметил, что уровень защиты сил коалиции на афганской территории всегда является высоким.

Напомним, 26 июня газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждала, что некое подразделение российской военной разведки платило талибам за нападения на военнослужащих США. В Белом доме усомнились в правдивости публикации, а позднее информацию опровергло само радикальное движение. Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".