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Протестующие из-за карантина в Сербии прорвали оцепление и проникли в здание парламента - видео

Беспорядки вспыхнули ночью после введения комендантского часа.

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Видео © Twitter / Simulation Warlord

В столице Сербии Белграде вспыхнули массовые беспорядки из-за объявленных президентом Александром Вучичем планах ввести новые ограничения в связи коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что радикалы смогли прорвать кордон полиции и пробраться на территорию парламента. Под предводительством оппозиционных активистов Даниела Кнежевича и Срджана Ного они пробрались в холл здания Скупщины, однако были задержаны.

Сотрудникам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и другие средства против толпы. Протестующие сожгли три автомобиля полиции и несколько мусорных контейнеров.

Вечером 7 июля президент Сербии объявил комендантский час, который уже действовал во время режима ЧС с марта по 6 мая. По его словам, в больницах находятся около четырёх тысяч больных с коронавирусом, а госпитали в Белграде практически заполнены. Минздрав страны в этот же день уточнил, что за сутки от CoViD-19 скончались 13 больных, что стало максимумом за всё время эпидемии.

Ранее сообщалось, что партия президента Сербии уверенно победила на парламентских выборах.

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