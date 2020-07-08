На Сахалине полсотни волонтёров второй день ищут пропавшую школьницу

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В пригороде Южно-Сахалинска пропала 8-летняя Вика Теплякова, уже второй день её ищут полсотни волонтёров и полиция. По факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", сообщается на сайте регионального управления СКР.

Девочка ушла из дома в планировочном районе Ново-Александровск днём 6 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, на вид девять лет. Одета была в синие яркие штаны, футболку белого цвета с рисунком розово-салатового цвета, серо-голубые кроссовки на застёжке "липучка", серебряные серьги в виде колец, цепочку плотного плетения из серебра, большой кулон с изображением в виде знака зодиака "Рак". Особые приметы: на левом колене имеется небольшое круглое родимое пятно.

Раньше Вика никогда не терялась, отмечает портал ASTV, в день пропажи она поссорилась с родственниками, последний раз её видели в одном из дворов вечером. Добровольцы с 23 часов вечера до 4 утра прочёсывали район, где живёт семья ребёнка, но поиски не увенчались успехом и продолжились на следующие сутки.

Прокуратура Сахалинской области взяла расследование уголовного дела на особый контроль, сообщается на сайте ведомства. Также организована проверка органов профилактики безнадзорности. Жителей Южно-Сахалинска и неравнодушных граждан попросили присоединиться к поискам.