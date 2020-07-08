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Конгресс США предлагает выделить Украине $275 млн на военную помощь

Это на $25 млн больше, чем запрашивалось изначально.

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Фото © Pixabay

В комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложили выделить Украине 275 миллионов долларов на военную помощь. Об этом сообщается на сайте органа.

Отмечается, что эта сумма на 25 миллионов долларов больше, чем запрашивалось изначально.

Сумма будет выделена в 2021 финансовом году, который начнётся 1 октября. Прежде чем законопроект поступит на подпись президенту, его должны рассмотреть в палате представителей и сенате США.

Ранее в конгрессе предложили выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России" в Европе.

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