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"Разбаловали нуворишей". Лукашенко призвал бизнесменов страны не заниматься "другими вещами"

Белорусский лидер признался, что специально сдерживал процесс поддержки предпринимателей в пандемию.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал предпринимателей страны думать о развитии бизнеса и поддержке своих сотрудников и не заниматься "другими вещами".

Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами, — сказал белорусский лидер на встрече в Минске, фрагмент которой показал телеканал ОНТ.

Лукашенко отметил, что государство сохранило контроль над предприятиями и усилит его.

Белорусский президент признался, что специально сдерживал процесс поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса и не принимал решения о закрытии ресторанов, гостиниц и других объектов, чтобы бизнесмены доставали из карманов свои деньги.

Они ждали, что государство заберёт [средства] у учителей, врачей, военных из бюджета и им поможет, — добавил он и призвал бизнесменов обеспечить людей работой и достойной оплатой труда.

Напомним, ранее был задержан и арестован кандидат в президенты Белоруссии — бизнесмен Виктор Бабарико.

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