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В грузинском селе загорелся пятизвёздочный отель - видео

По предварительным данным, пожар начался в сауне.

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В селе Цинандали грузинского региона Кахетия загорелась пятизвёздочная гостиница Radisson Collection. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии на странице в "Фейсбуке".

Постояльцы и персонал из-за сильного задымления были эвакуированы. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в полночь по местному времени (23:00 МСК). По предварительной информации, оно случилось на территории сауны на четвёртом этаже.

Пожар удалось локализовать. В настоящее время продолжаются ликвидационные работы.

Отель расположен рядом с исторической усадьбой грузинского поэта, князя Александра Чавчавадзе.

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