На Зеленского составили два протокола за нарушения в налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский получил два административных протокола от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за то, что своевременно не подал декларацию о существенных изменениях в имуществе.
— НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
Отмечается, что глава государства совершил покупку и продажу ценных бумаг — облигаций внутреннего государственного займа. Сумма финансовых операций превысила 50 прожиточных минимумов, принятых на Украине. Один прожиточный минимум в стране для трудоспособного гражданина составляет 2197 гривен.
Украинский лидер должен был сообщить об этом в Реестр деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи, однако нарушил установленные сроки. Зеленский лично признался в нарушении НАПК, говорится на сайте президента. Глава государства отметил, что на Украине все равны перед законом, и заявил о готовности нести положенную ответственность.
В 2019 году семья главы государства получила средства в счёт погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн гривен ($188 тысяч) и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн ($191,7 тысячи).
Материалы дела будут переданы в суд.
В конце мая Зеленский отчитался о своём имуществе. Его доход немного превысил один миллион долларов. Президент Украины имеет много недвижимости в родной стране, а также квартиру в Великобритании и дом в Италии.