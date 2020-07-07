На Зеленского составили два протокола за нарушения в налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский получил два административных протокола от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за то, что своевременно не подал декларацию о существенных изменениях в имуществе.

— НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

Отмечается, что глава государства совершил покупку и продажу ценных бумаг — облигаций внутреннего государственного займа. Сумма финансовых операций превысила 50 прожиточных минимумов, принятых на Украине. Один прожиточный минимум в стране для трудоспособного гражданина составляет 2197 гривен.

Украинский лидер должен был сообщить об этом в Реестр деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи, однако нарушил установленные сроки. Зеленский лично признался в нарушении НАПК, говорится на сайте президента. Глава государства отметил, что на Украине все равны перед законом, и заявил о готовности нести положенную ответственность.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счёт погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн гривен ($188 тысяч) и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн ($191,7 тысячи).

Материалы дела будут переданы в суд.