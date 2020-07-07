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Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Оно было заключено в 2012 году в Ашхабаде.

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Фото © Pixabay

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на сайте президента.

Отмечается, что соглашение было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде. Его подписали главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Украины.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны сообщить о решении Исполнительному комитету СНГ.

Напомним, с 2018 года Украина вышла из целого ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ.

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