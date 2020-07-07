Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на сайте президента.

Отмечается, что соглашение было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде. Его подписали главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Украины.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны сообщить о решении Исполнительному комитету СНГ.