"Пока это выстрел в пустоту". Глава Союза журналистов прокомментировал арест Сафронова

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал арест советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Он заявил, что пока информации по делу недостаточно, чтобы понять, в чём конкретно его обвиняют.

— Пока рано делать какие-то выводы. Мера пресечения понятна, но в чём обвиняется? Потому что сейчас ещё пока непонятно, сейчас пока это выстрел в пустоту, — сказал руководитель СЖР в интервью РИА "Новости".

Соловьёв добавил, что даже в Совете по правам человека пока не делали официальных заявлений ввиду отсутствия достаточного количества информации.