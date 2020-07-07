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"Пока это выстрел в пустоту". Глава Союза журналистов прокомментировал арест Сафронова

Он отметил, что даже в СПЧ ещё не сделали никаких заявлений ввиду недостаточного количества информации.

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Фото © АГН "Москва" / Антон Кардашов

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал арест советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Он заявил, что пока информации по делу недостаточно, чтобы понять, в чём конкретно его обвиняют.

Пока рано делать какие-то выводы. Мера пресечения понятна, но в чём обвиняется? Потому что сейчас ещё пока непонятно, сейчас пока это выстрел в пустоту, — сказал руководитель СЖР в интервью РИА "Новости".

Соловьёв добавил, что даже в Совете по правам человека пока не делали официальных заявлений ввиду отсутствия достаточного количества информации.

Напомним, Сафронов был задержан, когда выходил из подъезда. Лайф публиковал видео. Суд арестовал его до 6 августа по делу о госизмене. Сам фигурант свою вину не признаёт, а защита намерена обжаловать решение.

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