Обычная практика для любых спецслужб — российские разведчики о задержании советника главы "Роскосмоса" за госизмену

7 июля в Москве ФСБ задержан Иван Сафронов — советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос". Бывший военный обозреватель "Коммерсанта" обвиняется в госизмене. Друзьям и коллегам Ивана сложно поверить в это обвинение, но бывшие кадровые разведчики говорят Лайфу в один голос — такое бывает.

Задержание Ивана Сафронова на кадрах оперативной съёмки уже напоминает приключенческий фильм о шпионах. Крепкие люди в штатском буквально заталкивают советника главы "Роскосмоса" в тонированный микроавтобус. Иван, кажется, потрясён происходящим. ФСБ сообщает — он работал на разведку одной из стран НАТО.

Кадры задержания Ивана Сафронова. Видео © LIFE SHOT

Вслед за громкой новостью о задержании советника главы "Роскосмоса" появилось сообщение об обысках у подруги Сафронова — главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. Они вместе работали в "Коммерсанте", а потом она перешла спецкором в либеральное издание "Медуза", открытое в Прибалтике, но пишущее исключительно о России. Бекбулатова осталась в качестве свидетеля.

Громкое дело

Судьбу Сафронова уже в день задержания комментировали первые лица страны. По аналогии с нашумевшим делом Ивана Голунова за бывшего военкора "Коммерсанта" вступилось журналистское сообщество. В этот же день прошли одиночные пикеты, чуть не переросшие в митинги. Знающие Ивана Сафронова коллеги не верят в серьёзность обвинения.

Либеральный журналист Михаил Зыгарь называет задержанного настоящим патриотом Фото © Facebook.com

Дмитрий Рогозин заявил в день задержания своего советника: — Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности "Роскосмоса". Доступа к закрытой информации не имел. В течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете "Коммерсант". Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности. Сын известного журналиста, годами писавший о ВПК, стал советником главы "Роскосмоса", отметил эту веху своей карьеры сменой обложки в "Фейсбуке". Он и вправду выглядит патриотом.

Материалы дела и доказательства по такой серьёзной статье, как "Госизмена", всегда засекречены, и оперативно оценить, за что "прилетело" журналисту и пиарщику, невозможно. На этом фоне Лайф опросил экспертов, много лет проработавших в разведке и спецслужбах России, и выяснил, какие основания для задержания Сафронова могут быть у ФСБ.

Очень похожие профессии

Журналисты, как и разведчики, собирают и передают информацию — в этом схожесть двух профессий. И разведки всех стран часто прибегают к услугам сотрудников СМИ. И дело не только в сборе каких-то сведений, но и в так называемых вбросах (или дезинформации). И шпион, и разведчик не всегда выглядят и ведут себя как в западных боевиках или советских шпионских фильмах. Не говоря уже о том, что журналиста, имеющего множество друзей, знакомых и контактов в самых высоких или осведомлённых кругах, могут просто использовать втёмную.

— Использование журналистов спецслужбами в разведывательной и контрразведывательной деятельности — это распространённая и обычная практика для любых спецслужб всего мира, — говорит Лайфу бывший сотрудник спецслужб, а ныне депутат Госдумы Андрей Луговой. — В советские времена вообще все журналисты, работавшие за рубежом, носили погоны и имели звания. Журналистика была хорошим прикрытием для наших разведчиков. Но и собственные (российские. — Прим. Лайфа) журналисты, работающие в стране, всегда интересны для иностранных разведок. В случае с Сафроновым, если ему предъявили обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), значит, со стороны обвинения для этого должны быть все основания, — резюмирует Луговой в разговоре с Лайфом.

Ивана Сафронова ведут в суд. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

С бывшим сотрудником российских спецслужб Луговым согласен бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. — По такой статье, которую вменяют Сафронову, нужно иметь неубиваемую информацию. Она должна быть достоверной, объективной, задокументированной и легализованной — все агентурно-технические сведения необходимо легализовать, чтобы их можно было представить в суде, — поясняет бывший разведчик Лайфу. И с этим тоже трудно спорить. После скандальной истории с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым силовики вряд ли пошли бы на такое задержание, не имея в руках весомых доказательств.

Не Су-35 единым

По одной из первых версий, появившихся в СМИ, поводом к задержанию Сафронова мог стать материал журналиста о военном контракте по продажам российских Су-35 в Египет, опубликованный в 2019 году. Тогда поднялся нешуточный международный скандал, США пригрозили санкциями Египту за покупку самолётов, и контракт пришлось заморозить. Россия потеряла на этом не только огромные деньги, но ещё и часть геополитического влияния в таком важном сегодня Ближневосточном регионе.

Фото © https://www.facebook.com / Иван Сафронов

Но следующим комментарием эту версию фактически разрушил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заявил: — Он обвиняется по статье о госизмене. В передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов.

Крутить консервы...

Формально Сафронов не имел доступа к закрытой информации "Роскосмоса" — никакие секретные материалы в его руки попасть не должны были. Но есть и неформальная сторона. Доверие к журналисту у главы "Роскосмоса" было высоким, они были знакомы давно. Должность пиарщика при руководителе такого высокого ранга предусматривает глубокое знание проектов, проблем и некоторых технологических деталей, не говоря уже о потоках ведомственных документов.

— В моей практике бывало такое, что высокопоставленные сотрудники пользовались своим статусом приближённых к руководству, — делится с Лайфом бывший разведчик Михайлов. — Заводили знакомства среди сослуживцев, разговаривали на разные темы. Человек рассказывает о чём-то, веря в порядочность собеседника, что это разговор "для внутреннего пользования" и дальше него никуда не уйдёт, а в это время благодарный слушатель "крутил консервы" (на профессиональном жаргоне — сбор разрозненной информации, её структурирование, анализ. — Прим. Лайфа). Но поймите правильно, в этом случае виноват и тот, кто разглашал государственные секреты, пусть и за дружеской беседой. Таких тоже нужно выявлять и обезвреживать.

Видео © LIFE SHOT