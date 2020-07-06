Замминистра Лукашевич подозревают в хищении 40 млн рублей, но были ещё 50 миллионов. Почему их надо искать в Канаде

Замминистра обрнауки Марина Лукашевич и бывший директор госзакупок министерства Михаил Попов задержаны по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Это серьёзное обвинение и немалые деньги, но, возможно, ещё не все. Лайф нашёл третьего участника скандальной схемы и ещё 50 млн на спорных госконтрактах.

Задержанный вместе с действующей замминистра Лукашевич Михаил Попов руководил всеми закупками Минобрнауки с 2013 по 2018 год. В эти годы Марина Лукашевич была сначала чиновницей, потом — бизнесвумен, а после заняла снова уже высокий государственный пост. После задержания она заявляет, что невиновна и не брала казённых денег, выделенных на нужды науки и образования. Ведь её биография (по крайней мере до 2014 года) выглядит почти идеально. 16 безупречных лет в правовой службе Министерства образования России. Прошла путь от главного специалиста до директора департамента. В министерстве её репутация не вызывала сомнений ни у коллег, ни у профессионального сообщества. А в 2013 году СМИ даже публиковали информацию о её скором назначении замом тогдашнего министра образования Дмитрия Ливанова. Но поторопились.

Марина Лукашевич в зале суда. Фото © ТАСС / Ольга Сиверкина

В 2014 году вместо повышения Лукашевич неожиданно уходит на "вольные хлеба" и фигурирует как советник, эксперт, консультант ряда высших учебных заведений, среди которых — Московский физико-технический институт, Российский технологический университет, Высшая школа экономики, Ассоциация ведущих университетов, Федеральный институт развития образования и Московский центр образовательного права. Но бывшая чиновница недолго провела на фрилансе.

Марина Лукашевич была чиновницей, бизнесвумен и снова чиновницей. Фото © Завтра

Успешная консалтинговая компания

В апреле того же года появляется ООО "Центр развития науки" (ЦРН) с уставным капиталом 15 тыс. рублей и юридическим адресом ул. Гостиничная, д. 9, который позже ФНС признает недостоверным. Учредителем компании стал некий Евгений Поята, интересный тем, что являлся генеральным директором 32 компаний, а в 27 ещё и числился совладельцем.

Расчётный счёт компании открыт в коммерческом банке АО "Акционерный банк "Аспект". Через несколько лет его ликвидировал ЦБ РФ за нарушения в сфере борьбы с легализацией денег, полученных преступным путём, проведение сомнительных валютных операций, а также транзитные операции, связанные с теневой продажей розничных торговых предприятий налички третьим лицам.

И уже 15 августа никому не известное ООО вдруг получает первый контракт от Минобрнауки на сумму 16 млн 247 тыс. рублей. А 27 августа у компании появляется новый владелец — молодой и амбициозный юрист из Ernst & Young Сергей Стефанишин. Его появление сопровождается новым щедрым контрактом от министерства — на 29 млн 476 тыс. рублей.

Итого только в 2014 году на господрядах ЦРН заработал 45 млн 723 тыс. рублей.

Владелец ЦРН Стефанишин берётся за дело

На фоне крайне прибыльного 2014-го 2015 год, пожалуй, ничем примечательным для сидящей только на заказах Минобрнауки ООО ЦРН не отмечен — всего-то два контракта на четыре миллиона рублей. Но, возможно, в тот момент Стефанишину было и не до бизнеса. Он назначил нового гендиректора, а сам заканчивал юридическую школу Northwestern University в американском Чикаго, а также руководил юридической службой компании DHL.

Стефанишин раньше руководил юридической службой компании DHL. Фото © Facebook / Сергей Стефанишин

А в 2016 году ООО ЦРН уже возглавила Марина Лукашевич.

Вниз с финансовой вершины

Этот год стал самым успешным периодом существования консалтинговой компании: ООО ЦРН принимает участие в восьми тендерах Минобрнауки и выигрывает пять из них. Общая сумма новых контрактов к концу 2016 года достигает рекордных 49 млн 185 тыс. 900 рублей. Казалось бы, самое время закреплять успех: превращаться в респектабельное консалтинговое агентство, наращивать штат, усиливать присутствие на рынке, вести себя по всем правилам успешного бизнеса.

Но неожиданно происходит обратное: сразу после получения миллионов Минобразования Стефанашин бросает столь прибыльный бизнес, одновременно его жена (дочь российского дипломата) ликвидирует своё ИП, чета бросает на родине всё и отбывает на ПМЖ в канадский Торонто.

Концы в воду

Весь следующий 2017 год Марина Лукашевич занимается тем, что спешно закрывает ранее заключённые контракты ЦРН, безрезультатно участвует ещё в четырёх тендерах, последний из которых состоялся в октябре, но уже в ноябре Лукашевич сама начинает ликвидацию компании. А летом 2018 года она с триумфом возвращается в Минобрнауки в статусе статс-секретаря и заместителя министра, а ликвидацию компании заканчивает другой человек. В 2018 году из Минобрнауки неожиданно исчезает Попов и появляется на новом месте — в Россотрудничестве на должности начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки.

За труднопроизносимыми названиями контрактов — "Разработка и экспертно-аналитическое сопровождение реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей" или "Проведение комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования Российской Федерации и развитие нормативно-методических основ модернизации высшей школы" — спряталось около ста миллионов рублей. И даже если поверить, что ЦРН пояснит каждый рубль, то следствию придётся разбирать схемы госконтрактов консалтинговой компании.

Конечно, можно представить, что эти деньги освоил целый научный институт, целый штат экспертов проводил дорогостоящие исследования, подготовил многотомные результаты анализа, разработал инновационные методики. Но можно было сделать и по-другому — к примеру, использовать прошлые наработки своего же ведомства, наняв на перелопачивание макулатуры несколько фрилансеров. Вероятно, именно такие вопросы придётся обсуждать следователям, адвокатам и суду.

На условиях анонимности один из чиновников поясняет Лайфу, что "в госструктурах главное — это отчётность", она должна быть в порядке, поскольку на исследования результатов работы могут уйти месяцы и мало кому из проверяющих захочется этим всерьёз заниматься. Но, похоже, в Минобрнауки проверкой всё же озаботились, раз к деятельности Лукашевич и Попова появились вопросы сначала в самом министерстве, а затем и у правоохранителей. Прорехи в отчётности могли появиться у ЦРН, например, в тот момент, когда семья Стефанишина уже была в Канаде, а Лукашевич, получив высокий пост, отдала ликвидацию компании в чужие руки.

Юрист с сердечком

А в Канаде бывший владелец успешной российской консалтинговой компании Стефанишин радует подписчиков своего фейсбука получением очередной международной юридической степени. И делает руками сердечко — это его фирменный знак на фотографиях в соцсетях при каждом новом карьерном достижении.

Сергей Стефанишин. Фото © Facebook / Сергей Стефанишин