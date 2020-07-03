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Сына цыганского барона, устроившего пьяным смертельное ДТП под Москвой, взяли под стражу только после смены судьи

Эта чудовищная история произошла в подмосковном Егорьевске вечером 24 июня. Автомобиль KIA Venga на скорости около 90 км/ч вылетел на обочину и снёс выгуливавшую собаку девушку. От полученных травм Анастасия Ершова погибла на месте. Ей было всего 23 года.

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Фото © VK / Rupa Goman, © nomerogram.ru

Виновник аварии — тридцатилетний безработный Рупа Гоман — даже не понял, что убил человека. Он был настолько пьян, что сначала не заметил девушку, когда автомобиль нёсся по обочине и таранил дом. Потом, когда ему показали тело, кричал, что "эту куклу ему подбросили". Местные жители, сбежавшиеся на жуткий грохот, говорят, что он был сильно пьян.

Видео © YouTube / BeniUps

Двое нас осталось...

О трагедии семья узнала сразу — всё случилось прямо перед домом, в котором жила Настя.

С родителями пока лучше не говорить, — посоветовал Лайфу брат погибшей Валентин. И на вопрос, сколько детей в семье, со вздохом ответил: "Двое нас осталось"…

Погибшая в ДТП Анастасия Ершова. Фото © Facebook / Андрей Афанасьев

Брат Анастасии рассказал, что из-за груды искорёженного металла и пьяного водителя разбитой в хлам машины лежащую в траве девушку заметили не сразу. Удар был такой силы, что её отбросило далеко в сторону, и найти Настю помог лишь звонок мобильника. В момент катастрофы она разговаривала по телефону со своим парнем, и тот стал свидетелем последних мгновений жизни любимой: её крик, звук удара… Дальше всё, как в кошмаре: парень сорвался из дома, бросился на поиски, непрерывно набирал её номер…

Табор уходит...

В тот вечер Гоман отдыхал в кафе "Родничок", расположенном по соседству. У горожан место пользуется дурной славой — драки там вспыхивают регулярно, однажды вроде кого-то даже зарезали. В общем, рай для босоты. Залив глаза спиртным, он, как и актёр Михаил Ефремов, отправился за руль машины. А уже спустя пару минут из-за скорости взлетел над лежачим полицейским…

Очень быстро на место трагедии приехали сотрудники полиции и почти одновременно —многочисленные цыганские родственники и друзья Рупы. По словам брата погибшей Анастасии, они пытались уговорить правоохранителей отпустить виновника: звали поговорить в сторонку, намекали на "всё решим". К чести полицейских, пьяный Гоман отправился не домой, а в участок.

Но 26 июня, в день похорон Насти, случилось странное: судья Егорьевского городского суда Николай Игнатов то ли проникся сочувствием к убийце, то ли воспользовался примером с аварией Ефремова — отпустил Гомана под домашний арест. И другая странность: о назначенном на 26 июня заседании родственников погибшей даже не уведомили. Это решение так возмутило горожан, что в местных пабликах не жалели слов и эмоций. Риторика балансировала на грани уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.

К чести российской Фемиды, судью Игнатова отстранили от ведения дела, и на новом заседании 2 июля Гомана наконец отправили под стражу.

Очень вовремя, так как накал страстей в маленьком Егорьевске вполне мог выплеснуться в большие неприятности, как это было в пензенском селе Чемодановка летом прошлого года. Там местные мужики на фоне бездействия властей решили самостоятельно призвать к порядку цыганский табор. Закончилось массовой дракой, убийством местного жителя, а после — народным сходом и перекрытием федеральной трассы М5 "Урал".

Баронские корни

Рупа Гоман, судя по информации из соцсетей, человек неординарный. О себе пишет, что родился в ПАкрове, а в 2010 году окончил РАНХиГС при Президенте РФ. Но вместо госслужбы в 2011-м в Петушках пошёл грабить чей-то Jeep Сherokee, с которого снял колёса на дисках, аккумулятор, магнитолу и домкрат — на общую сумму 27 тыс. 500 рублей. Был пойман, но до отсидки дело не дошло. Потерпевший и Гоман тогда сумели уладить проблему в досудебном порядке, и, учитывая, что судимостей Рупа не имел, судьи прекратили дело. После этого инцидента мелькал на различных стройках, занимался ремонтами квартир, но, видимо, применения полученным в РАНХиГС знаниям так и не нашёл.

Виновник смертельного ДТП Рупа Гоман в молодости любил фото с оружием. Фото © VK / Rupa Goman

Его отец Юзик Гоман в народе имеет репутацию цыганского барона. Живёт в большом просторном доме, меблированном в стиле итальянского барокко, с полами и потолками, выложенными плиткой. Официально в Петушинском районе Владимирской области занимается разведением свиней и производством удобрений. Сначала под крышей ООО "Семьянин", просуществовавшего 2 года — с 2004-го по 2006-й, затем как крестьянское фермерское хозяйство.

У Гомана-старшего куча долгов, хотя все они для предпринимателя такого уровня небольшие. Дважды судебные приставы пытались взыскать его имущество, но уходили ни с чем — имущество на Юзике Дмитриевиче не числится. Вроде и бизнес есть, и свиньи есть, и даже полтора десятка неоплаченных штрафов от ГИБДД имеются, а взять нечего. Всё это может говорить о том, что Юзик Гоман платить налоги и по счетам не очень-то любит.

Место смертельной аварии в Егорьевске. Фото © nomerogram.ru

Похоже, сын усвоил жизненные установки отца. Машина, на которой он пьяным убил девушку, та самая KIA Venga с номером Х922ХС190, зарегистрирована не на Гомана Рупу, и на ней уже висит 11 неоплаченных штрафов. Всего же у Рупы за два года их накопилось около 70 (!).

Не фартануло...

Для пьяного убийцы Рупы Гомана эта история вполне могла закончиться по тому же сценарию, что и кража колёс с припаркованного Jeep Сherokee. Но в этот раз сыну цыганского барона не повезло. Совсем недавно похожее пьяное ДТП, которое устроил известный актёр Михаил Ефремов, вызвало сильнейший общественный резонанс. Просто спустить на тормозах смерть ни в чём не повинной девушки уже нельзя, даже если друзья и родственники виновника могут "порешать".

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