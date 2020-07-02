Как зарабатывает деньги сын криминального авторитета. В Омске прикрыли бизнес на реабилитации наркоманов, но в Москве он работает

Омская прокуратура возбудила дело о незаконном лишении свободы находящихся на лечении в АНО "Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" граждан с алкогольной и наркотической зависимостью. Под стражу взят один из учредителей АНО — бывший наркоман и сын известного омского криминального авторитета.

Инновационность методов реабилитации заключалась в насильственном удержании людей в стенах заведения, препятствовании общению с родственниками и регулярных побоях за различные провинности. Стоимость такого новаторского "лечения" в центре составляла от 10 до 35 тысяч рублей в месяц. При этом родственники фактически платили только за проживание зависимых, ведь никакой медицинской помощи им не оказывали из-за банального отсутствия у организации медицинской лицензии.

На сайте реабилитационного центра только позитивные фото. Фото © реабилитацияомск.рф

Стопами Ройзмана

И подобных "инновационных центров" по всей России пруд пруди. Истории разоблачения горе-лекарей стартовали в СМИ со скандальной истории об излишне жестоких методах борьбы с наркозависимостью екатеринбургского фонда "Город против наркотиков" Евгения Ройзмана и закончатся, видимо, ещё очень нескоро. Метод Ройзмана — излечение наручниками и побоями — пришёлся по вкусу многим коммерсантам, углядевшим прибыль в разнице между реальными расходами на тюрьму для наркоманов и настоящим "лечением" или стоимость профессиональной реабилитации.

Не все знают, но некоммерческие организации вроде упомянутой АНО "ИЦРН "Мир" вполне могут зарабатывать деньги и способны приносить своим учредителям хорошую прибыль. Вроде бы АНО не вправе выплачивать своим владельцам дивиденды, но никто не запрещает им участвовать в работе организации в качестве менеджеров и устанавливать себе высокую зарплату.

Имущество некоммерческих организаций не подлежит взысканиям и конфискации. То есть физическое лицо — учредитель АНО может утопать в долгах и даже объявить о своём банкротстве, но спокойно размещаться в помещениях организации, пользоваться служебным транспортом и другим её имуществом.

Кроме того, по ряду причин крайне тяжело, например, осуществить рейдерский захват такой организации. Получается своеобразный сейф — тихая гавань для капиталов и их владельцев. И подобный расклад может ещё открывать большие перспективы для отмывания денег.

Свой среди своих

Что такое наркотики, соучредитель злополучного центра "Мир" Геннадий Спиридонов знает не понаслышке. Сам прошёл тернистый путь от наркотического дна до становления уважаемым членом общества. Всё это благодаря так называемому движению NA ("Анонимные наркоманы") и их программе выздоровления "12 шагов". Был в жизни Спиридонова и реабилитационный центр, в котором Геннадий подробно ознакомился с темой и системой.

Директор реабилитационного центра Спиридонов (справа) сам недавно лечился от наркозависимости. В руке у него знак NA — "Анонимные наркоманы". Фото © vk.com / Mikhail Shulitsky

На сайте реабилитационного центра солидный мужчина в костюме. В нём трудно разглядеть измождённого больного наркомана, чьи мысли занимает только поиск новой дозы. Согласно программе "12 шагов", зависимый человек подходит к выздоровлению не в тот момент, когда избавляется от зависимости, а когда начинает осознавать необходимость служения обществу, оказывает помощь другим попавшим в беду. И, видимо, мысль о создании АНО "Мир" сформировалась у Спиридонова под влиянием этих новых принципов, заложенных в него на его собственной реабилитации.

Это у него наследственное

Но откуда деньги на создание АНО у бывшего наркомана? Скорее всего, не обошлось без спонсорской помощи и нужных связей. И, вполне возможно, помощь могла прийти со стороны отца — Олега Спиридонова, о котором много писали раньше омские СМИ как об авторитетном предпринимателе.

Олег Спиридонов — омский криминальный авторитет. Фото © omsk.bezformata.com

"Предприниматель" этот — известный в Омске криминальный авторитет по прозвищу Спиридон (отец Геннадия Спиридонова, по информации Лайфа), терроризировавший сибирский город все лихие 90-е. С 2005-го он мотает длительный срок за покушение на убийство и поджог кафе, в результате которого погибло 4 человека.

А в 2015 году вдруг выяснилось, что Спиридон также был соучастником резонансного убийства в 1998 году лидера одной из омских ОПГ — Александра Комарова по прозвищу Сирота. И подельником Спиридонова тогда якобы был теперь уже бывший вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург. Именно он, по утверждению Спиридонова-старшего, в тот день снёс Сироте голову выстрелами из двуствольного обреза.

В Москве, как в Омске

Становится понятно, что Геннадий Спиридонов вполне мог унаследовать от одиозного родственника не только средства на создание центра, но и своеобразное понимание того, что такое помощь наркозависимым. Избиения, удержание силой и прочие наказания в омском реабилитационном центре для сына криминального авторитета могли быть вполне допустимыми.

И это понимание Спиридонов-младший, возможно, прививал пациентам не только в Омске, но и в Москве. Вместе с другим омским бизнесменом — Иваном Крайновым, также занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие". На экспорте методов реабилитации в столицу омские бизнесмены тоже наверняка что-то зарабатывают.

Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже наведывались судебные приставы. Тогда они разыскивали уроженца Азербайджана Адалета Теймурова. Лишённый прав за вождение под кайфом, наркоман снова попался за рулём и стал обвиняемым по уголовному делу по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В тот момент он находился под подпиской о невыезде, но предпочёл спрятаться от ежедневного общения с полицией в стенах реабилитационного центра.

Помимо своеобразных методов реабилитационных мероприятий реноме Спиридонову придаёт очень небрежное отношение к налогам. Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом к открытию против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации организации. Но и московский офис совсем недавно попал под санкции налоговиков. Вероятно, модель бизнеса одна и в Омске, и в Москве.

Судя по всему, арест Геннадия Спиридонова этим летом состоялся на фоне того, что "Мир" продолжил свою деятельность даже после официальной ликвидации — без документов, лицензии и налоговой отчётности. В пользу этого говорит то, что сайт организации и её страницы в соцсетях, контактные данные и адрес центра доступны любому пользователю и сейчас.

Сын за отца отвечает

Но есть ещё одно наблюдение. Как Лайф уже отмечал выше, таких реабилитационных центров по всей России сотни, если не тысячи, и вряд ли всегда условия пребывания в них наркозависимых разительно отличаются от режима в омском центре "Мир". Да и Евгений Ройзман при всех скандалах с его методикой оздоровления прикованных к батарее наркоманов не попал на судебную скамью, хотя недоброжелателей у него, думается, в разы больше, чем у Геннадия Спиридонова.