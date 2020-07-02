Челябинец зарезал девушку, ответившую отказом на предложение руки и сердца

Калининский районный суд Челябинска приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима местного жителя, зарезавшего 22-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Несостоявшегося супруга признали виновным в совершении убийства. Его обязали выплатить родителям погибшей по 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, также ему нужно возместить стоимость похорон девушки.

В надзорном ведомстве уточнили, что 24-летний юноша убил возлюбленную в ноябре 2018 года в подъезде жилого дома после того, как она отказалась стать его женой.