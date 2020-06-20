"Они порезали мне горло!" В Новосибирской области парень-анимешник по кличке Бешеный вместе с новой пассией жестоко убил свою бывшую девушку

В Новосибирской области произошло преступление, поражающее своей жестокостью. Молодой человек вместе со своей новой пассией убил бывшую девушку. Они резали её ножом, душили, а потом унесли безжизненное тело в лес и бросили там. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Жители посёлка Сузун искали пропавшую Анастасию П., думая, что она заблудилась в лесу. Настя ушла из дома вечером 13 июня, а через некоторое время в кустах было обнаружено её тело со следами насильственной смерти.

По данным "Комсомольской правды", расправиться над девушкой решил её бывший парень, 19-летний студент Алексей П., которому односельчане за буйный нрав дали кличку Бешеный. Молодой человек увлекался аниме, в свободное время рисовал мрачные комиксы и размышлял о смерти. На преступление его подтолкнула новая пассия, Екатерина К. Ей не давала покоя ревность к Анастасии, хотя та давно уже исчезла из жизни Алексея. По версии следствия, Анастасия не раз отбивала мужчин у обвиняемой. Екатерина потребовала у бойфренда доказать свою верность, и вместе пара придумала изощрённый план мести.

В ночь на 14 июня Бешеный позвал бывшую в лес якобы на беседу, где их уже ждала Катя. Они решили напоить девушку и убить, когда она отключится от выпитого спиртного. Но Настя оказалась стойкой и никак не хотела засыпать. Тогда ревнивица потеряла терпение и полоснула её ножом по шее. Жертва бросилась бежать.

Пытаясь скрыться от преступников, она успела позвонить своей подруге и прокричать в трубку: "Я в лесу, за мной гонятся! Они порезали мне горло! Они меня убьют!" — но та приняла это за пьяный бред и никак не отреагировала на мольбу о помощи. Бешеный и его пассия в итоге поймали несчастную, повалили её на землю и попытались зарезать. Однако первый нож сломался, а второй оказался слишком тупым, чтобы нанести проникающие ранения. Тогда Алексей стал душить Настю — сначала руками, а потом наступил ей ногой на шею и держал, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленники спрятали тело в лесу.

Наутро Алексей и Екатерина сами организовали поиски, чтобы отвести от себя подозрения. В итоге полицейские нашли в кустах тело, и девушка раскололась — запуталась в показаниях и созналась в убийстве, а следом это сделал и её парень. Сейчас оба заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц).

Жители посёлка Сузун шокированы произошедшим. Анастасии досталось от жизни с детства: она рано потеряла родителей, обеспечивала себя сама, работала в булочной. Её запомнили как позитивного, неконфликтного человека, способного расположить к себе окружающих. Она не раз пыталась уйти от Бешеного, но тот угрожал ей расправой. По словам подруг погибшей, экс-бойфренд хорошо владел ножом, а сама Настя его боялась.

Знакомые Екатерины не верят в произошедшее, ведь, пока она якобы жестоко убивала соперницу, дома её ждал двухлетний сын. Односельчане уверены, что инициатором преступления была не она, а Алексей, именно он подтолкнул её к таким чудовищным действиям.